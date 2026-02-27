TEMAS DE HOY:
¡Atención, jurados electorales! El 1 de marzo vence el plazo para presentar excusas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el plazo para que los ciudadanos designados como jurados electorales presenten sus excusas vence este 1 de marzo.

Silvia Sanchez

27/02/2026 9:05

¡Atención jurados! El 1 de marzo vence el plazo para presentar excusas. Imagen Fuente Directa.
Bolivia

Las personas que fueron sorteadas para integrar las mesas de sufragio en las elecciones del 22 de marzo tienen hasta el final de la jornada de este 1 de marzo para justificar su imposibilidad de cumplir con esta función.

La nómina oficial de 200.634 jurados fue publicada el 22 de febrero por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en cumplimiento de la Ley N.º 018 y del calendario electoral vigente.

¿Qué pasa si no presentas excusa?

La normativa establece que quienes no ejerzan como jurados y no presenten una excusa debidamente respaldada dentro del plazo serán sancionados con la inhabilitación en el Padrón Electoral Biométrico, lo que les impedirá participar en futuros procesos electorales.

Las excusas deben estar sustentadas en las causales previstas por la ley y acompañadas de la documentación correspondiente ante el Tribunal Electoral Departamental que corresponda.

Con el cierre del plazo este 1 de marzo, el TSE insta a los ciudadanos designados a verificar su situación y cumplir con el procedimiento establecido para evitar sanciones.

