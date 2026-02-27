El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que en audiencia de juicio oral se demostró que Laura V. B., de 30 años, es autora del delito de trata de personas cometido en contra de una bebé de dos meses.

El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupcion y Violencia hacia la Mujer N° 2 de Potosi dictó una sentencia de 15 años de privación de libertad, que deberá cumplir en el Centro de Readaptacion Productiva Santo Domingo de Cantumarca.

“Este caso nos conmovió profundamente porque involucraba a una bebé de apenas dos meses (…) presentamos todas las pruebas necesarias para demostrar cómo se desarrollaron los hechos y asegurar que la justicia actuara de manera efectiva”, señaló la autoridad.

Los hechos

De acuerdo con la investigación, el 10 y 11 de noviembre de 2024, en inmediaciones del mercado Chuquimia de la ciudad de Potosi, la mujer se acercó a los padres de la menor ofreciéndoles ropa.

Tras ganarse su confianza, logró sustraer a la bebé y huir. Sin embargo, fue interceptada por la Policía en la tranca Porco–Uyuni antes de que pudiera causarle daño.

La menor fue recuperada sana y salva gracias a la denuncia inmediata de la madre y a la rápida intervención de la Policía y la Fiscalía.

Posible motivación

Las investigaciones establecieron que la mujer habría atravesado la pérdida de un embarazo meses antes, lo que presuntamente la llevó a intentar hacer pasar a la bebé como suya ante su pareja.

Con la sentencia emitida, la acusada deberá cumplir la condena en el penal de Cantumarca, mientras el caso queda cerrado en instancia judicial.

