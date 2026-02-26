De la Alcaldía a Palmasola: Jhonny Fernández inicia su detención preventiva por 100 días

En horas de la noche, el alcalde Jhonny Fernández fue trasladado bajo un estricto operativo policial desde el Palacio de Justicia hasta el centro de rehabilitación de Palmasola. El burgomaestre arribó al recinto penal acompañado exclusivamente por efectivos de seguridad para dar cumplimiento a la detención preventiva de 100 días dictada por la justicia.

Una vez en el recinto, Fernández realizó los trámites administrativos y el papeleo de rigor para ingresar formalmente al sector donde guardará reclusión por el denominado Caso Pavimento. La determinación fue expuesta por una juez durante la audiencia cautelar realizada por la tarde, marcando un giro crítico en la situación legal del edil.

El ingreso de la autoridad municipal se registró sin la presencia de sus asesores jurídicos en el momento inicial, quienes se esperaba que llegaran minutos más tarde al penal.

“Tiene que llegar primeramente a la FELCC y será la persona asignada quien determine el traslado inmediato hacia Palmasola”, había anticipado previamente su equipo legal sobre el procedimiento.

A pesar de su reclusión, la defensa técnica sostiene que Fernández mantiene su investidura y que la batalla legal continuará en las instancias de apelación. “No ha sido destituido, sigue siendo alcalde; se va a someter al proceso y asumir las responsabilidades del mismo”, enfatizó uno de sus abogados tras confirmarse el encarcelamiento.

