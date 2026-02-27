Aprehenden a falso empleador que captaba víctimas para filmarlas y extorsionarlas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) logró la aprehensión de un hombre de 30 años acusado de proxenetismo y extorsión. El individuo utilizaba panfletos de ofertas laborales como anzuelo para captar a sus víctimas, a quienes posteriormente filmaba de forma clandestina para chantajearlas con la publicación del material en redes sociales.

El modus operandi: engaño y chantaje

Según el informe brindado por el Cnl. Rolando Vera, director de la FELCC, el sujeto operaba mediante una estrategia de manipulación psicológica. Una vez que las víctimas lo contactaban por el supuesto trabajo, el hombre iniciaba un proceso de "seducción" para concretar encuentros íntimos.

Tras los encuentros, el sujeto revelaba su verdadera intención: había grabado los actos sin el consentimiento de las mujeres. En el caso que permitió su captura, el aprehendido contactó a una joven de 26 años y a su familia, exigiéndoles el pago de 30.000 bolivianos bajo la amenaza de divulgar las imágenes.

Hallazgo en el celular: Múltiples víctimas

Al momento de la captura, los investigadores realizaron una verificación preliminar de su teléfono móvil, encontrando evidencia contundente que sugiere que este no era un caso aislado.

"Se han encontrado imágenes de varias personas en las mismas características y circunstancias. Se presume que este antisocial utilizaba este mismo modus operandi con recurrencia", señaló el jefe policial.

El sujeto, que ya contaba con una denuncia previa por el delito de pornografía registrada el pasado 11 de febrero, se encuentra actualmente bajo custodia policial a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Debido a la cantidad de videos encontrados en el dispositivo del sospechoso, la policía sospecha que existen numerosas víctimas que aún no han formalizado su denuncia. Las autoridades instan a las personas que reconozcan este modo de operar a apersonarse a las oficinas de la FELCC, denunciar formalmente para ampliar los cargos penales contra el sindicado. Además, evitar realizar cualquier pago extorsivo y acudir de inmediato a la policía.

