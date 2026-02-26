Ellos son los productores y mentores que transformarán La Gran Batalla: Duelo de Voces

La cuenta regresiva terminó. Este lunes 2 de marzo se estrena por Red Uno la nueva temporada de La Gran Batalla: Duelo de Voces, un formato que promete marcar un antes y un después en la industria musical del país.

A diferencia de propuestas centradas en imitaciones o desafíos virales, esta versión apuesta por algo más ambicioso: descubrir y formar verdaderos artistas.

Detrás de cada gran voz habrá estrategia, técnica y visión. Estos son los mentores y productores que liderarán el proyecto.

Mentores de La Gran Batalla: Duelo de Voces

Vanesa Añez

Considerada una de las voces más potentes y versátiles de Bolivia. Con una trayectoria consolidada y múltiples reconocimientos, aportará técnica vocal, dominio escénico y experiencia para convertir a cada participante en un artista integral.

Lilibeth Temo

Referente de la música con alma. Su capacidad de conectar emocionalmente con el público será clave para que los concursantes descubran su identidad vocal y desarrollen una interpretación auténtica.

Maisa Roca

Frescura, disciplina y visión moderna. Maisa enfocará su mentoría en presencia escénica, estilo y energía, elementos esenciales para conquistar al público actual.

David Dionich

Con reconocimiento internacional y una mirada crítica profesional, trabajará en la exigencia técnica y la preparación mental, preparando a los talentos para escenarios de alto nivel.

Productores que moldearán el sonido

El respaldo musical estará en manos de un equipo con amplia experiencia:

Franklin Trigo – Productor musical y desarrollador de proyectos artísticos.

Jesús Oliva “El G” – Productor musical y director de ensamble.

Juan Pablo Ojeda – Productor musical, pianista y director musical.

Carlos Pérez – Productor musical, guitarrista y compositor.

Ellos serán los responsables de pulir cada presentación y construir el nuevo sonido que busca proyectar Bolivia.

Un formato que apuesta por el futuro

La Gran Batalla: Duelo de Voces no va “por lo más sencillo”. La competencia será auténtica, enfocada en talento real y en el desafío de conquistar al público.

La meta es clara: lanzar nuevas figuras al mercado musical nacional y ofrecer una plataforma concreta para talentos emergentes.

Estreno: lunes 2 de marzo

20:45

Solo por Red Uno y todas sus plataformas digitales.

La industria musical en Bolivia está a punto de vivir una nueva etapa. ¿Estás listo para escuchar a la próxima gran voz del país?

