Ruth Alina Peralta busca la Gobernación de Cochabamba bajo un enfoque técnico: "Salud es una responsabilidad social, no un lujo"

Con apenas dos meses en la arena política activa, Ruth Alina Peralta se presenta como una alternativa de "centro absoluto" para la Gobernación de Cochabamba. La especialista en cirugía maxilofacial y exdocente universitaria sostiene que su decisión de postularse responde a la necesidad de pasar de ser "espectadora a actriz" en la realidad departamental.

Un solo hospital de tercer nivel para 2 millones de personas

El eje central de su propuesta es la reforma del sistema de salud, al que califica de "abandonado" y burocrático. Peralta denuncia la precariedad en la que operan los profesionales y la falta de infraestructura real en el departamento.

"En Cochabamba hay un solo hospital de tercer nivel... necesitamos tres o cuatro, pero además sumaremos a un hospital de tercer nivel pediátrico. Cochabamba nunca ha tenido uno", afirmó la candidata, restando validez operativa al hospital de Villa Tunari por falta de especialistas permanentes.

Propone que los hospitales de segundo nivel en las provincias funcionen con la capacidad resolutiva de uno de tercer nivel las 24 horas para evitar que los pacientes deban "mendigar" atención en la ciudad.

Conectividad y "detención del tiempo" en las provincias

Tras recorrer diversas zonas del departamento, Peralta señala una brecha alarmante en la calidad de vida. "Uno se aleja 5 km de la plaza principal y la percepción de calidad de vida es diferente. Aléjese 50 km y uno dice: pucha, aquí el tiempo se ha detenido", explicó.

Para mitigar esto, su plan incluye:

Integración caminera: Priorizar el mantenimiento de vías en la zona andina y el cono sur para evitar la pérdida de productos agrícolas.

Cooperación Internacional: Buscar financiamiento externo para concluir proyectos carreteros estancados. "Si falta 30 o 40 millones para un proyecto de 138 millones, la cooperación internacional no nos dirá que no", aseguró.

Transición energética ante la escasez de gas

Peralta plantea una visión de futuro ante el agotamiento de las reservas de gas proyectado para los próximos años. Su propuesta incluye un cambio radical hacia la energía fotovoltaica y el transporte eléctrico masivo.

"Para el 2027 ya no vamos a tener gas... estamos planteando ya el trabajo a través de paneles solares. Las casas tienen que implementarlos para abaratar costos y el excedente venderlo a la compañía eléctrica", detalló.

En cuanto al transporte, propone incentivar la compra de buses eléctricos mediante subsidios y financiamientos a largo plazo para reducir los niveles de contaminación, integrando el eje metropolitano desde Sipe Sipe hasta Sacaba como un solo bloque administrativo.

Los "10 mandamientos" y la salud bucal

Como parte de su formación profesional, Peralta ha incluido en su plan de gobierno programas específicos de rehabilitación oral para adultos mayores en las provincias, detectando que el 90% de esta población carece de piezas dentales. "La salud comienza por la boca", enfatizó, prometiendo programas de prótesis y áreas de ejercicio al aire libre para combatir la pérdida de masa muscular en la vejez.

Perfil y postura política

Al ser consultada sobre su ideología, la candidata se define como pragmática y alejada de los extremos.

"Mi persona es de centro, ni izquierda ni derecha... es una izquierda democrática, como los países del norte de Europa... centros de sociedades en las que el departamento brinda comodidades, salud, educación y transporte", concluyó.

Peralta asegura que, de llegar a la Gobernación, su gabinete estará compuesto estrictamente por "gente técnica especializada", aplicando en la administración pública la misma precisión que exige un quirófano.

