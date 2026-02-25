Juan Flores apuesta por un "nuevo ciclo" para Cochabamba y propone revolucionar el aparato industrial

Juan Flores, quien lideró el Comité Cívico de Cochabamba, presenta su candidatura como el cierre de un ciclo político de 20 años que califica de "oscurantismo". Durante su intervención en el ciclo "Uno Decide", dirigió sus críticas hacia la influencia de Evo Morales en el departamento y su candidato, Leonardo Loza.

"Evo Morales nace en Cochabamba... ¿Y qué le ha dado a Cochabamba? Bloqueos, ha destrozado la economía. Estoy muy seguro de ganar porque Bolivia finalmente ha ingresado en un nuevo ciclo", afirmó Flores.

Perfil: Entre el civismo y el emprendimiento

Flores destacó su trayectoria de más de tres décadas en la lucha cívica, aclarando que nunca ha ocupado cargos públicos previos. En el ámbito personal, reveló que tras cerrar sus consultorías en medio ambiente en Bolivia —debido a la burocracia y la corrupción que, según denuncia, impera en el aparato público—, sus hijos encabezan actualmente una cadena de cafés en España.

"Mis hijos hoy encabezan una pequeña cadena de cafés... Ser empresario afuera es de verdad ser empresario. No es como aquí que tienes muñeca en la alcaldía o en la política", señaló el candidato.

Propuestas: Infraestructura y Desarrollo Regional

El plan de gobierno de la alianza Libre se enfoca en recuperar el peso económico de Cochabamba en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, donde asegura que el departamento ha caído del tercer al sexto lugar.

Vialidad y Conectividad: Propone concluir tramos estratégicos como la conexión con el Beni para abaratar productos básicos y extender la circunvalación hasta Suticollo para descongestionar la avenida Blanco Galindo.

Salud y Tercer Nivel: Su meta es cumplir con los estándares de la OMS (un hospital de tercer nivel por cada 250.000 habitantes). Propone instalar un hospital oncológico en Tolata, aprovechando un terreno de 6 hectáreas.

Estatutos Autonómicos: Flores se comprometió a trabajar desde el primer día en la consolidación de la "pequeña constitución" del departamento para ejercer plenas competencias.

Agua y Riego: Plantea la conclusión total de Misicuni, incluyendo los ductos hacia la zona sur y los proyectos Vizcacha y Putucuni para garantizar el suministro por 80 años.

Una Gobernación de gestión, no solo de presupuesto

Ante la recurrente justificación de falta de presupuesto en gestiones anteriores, Flores propone una autoridad que actúe como gestor ante el nivel nacional, independientemente de si los temas son competencia exclusiva de la Gobernación.

"Todos los gobernadores del MAS nos han dicho que no hay presupuesto... Esa autoridad tiene que tener la capacidad de decir: 'No es mi competencia, señor, pero la vamos a gestionar en La Paz'", enfatizó.

El candidato cerró su intervención haciendo un llamado a los sectores jóvenes y profesionales, prometiendo una "fase dos" del Parque Industrial Santibáñez para generar empleo digno y frenar la migración de mano de obra calificada.

