Conmoción en la cancha: ave cae tras pelotazo y es reanimada por un jugador (VIDEO)

Un hecho inesperado marcó la final de la Primera Liga Amateur de Estambul, en Turquía, cuando una gaviota fue golpeada accidentalmente por el balón durante el desarrollo del partido. El incidente obligó a detener las acciones mientras jugadores y personal médico intervenían para asistir al animal.

La jugada se produjo cuando el arquero del Istanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanık, despejó el balón fuera de su área y este impactó contra el ave que sobrevolaba el campo. La gaviota cayó al césped y permaneció inmóvil por algunos instantes. El propio guardameta relató a la Agencia Anadolu que inicialmente no comprendió qué había sucedido, hasta que se acercó y advirtió que se trataba de un animal. Reconoció que la situación lo dejó en estado de shock.

El primero en reaccionar fue el capitán del equipo, Gani Catan, quien corrió hacia el lugar al percatarse de que era una gaviota. Según explicó, el ave parecía inconsciente y con dificultades para respirar, por lo que decidió practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Tras varios minutos de tensión, la gaviota comenzó a moverse nuevamente y fue trasladada al personal médico presente en el estadio. El animal presentó lesiones en las alas a causa del impacto y fue llevado para recibir atención especializada.

