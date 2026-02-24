Semillero con sello europeo: más de 500 chicos buscan su lugar en la academia Sporting Santa Cruz

Más de 500 chicos participaron el lunes en las pruebas gratuitas de la Academia Sporting Santa Cruz, en una jornada que reflejó la expectativa que ha generado el proyecto formativo en la capital cruceña. Padres y jóvenes futbolistas acudieron con la ilusión de integrar un proceso que, según sus entrenadores, busca revolucionar la formación en el país.

Carlos Tordoya, uno de los entrenadores de la academia, señaló en entrevista con El Mañanero de Red Uno que la masiva asistencia confirma el interés que existe por el proyecto.

“Somos conscientes de que irán más chicos a probarse al club para que desde la próxima semana arrancar con el trabajo específico e introducir esta metodología que va revolucionar el fútbol boliviano. También sabemos que con nuestra sub más alta vamos a llegar a primera división”, afirmó.

El trabajo contempla jornadas de tres horas de entrenamiento. De acuerdo con Tordoya, los jugadores reciben preparación integral que incluye nutrición, videoanálisis, fútbol tenis, una hora y media de gimnasio y luego labores específicas en campo junto a un plantel amplio de profesionales.

El entrenador destacó que ya cuentan la selección Sub17 que compitió en el Mundial reciente y que la intención es que los futbolistas sigan ese camino de crecimiento progresivo: Sub15, luego Sub17, ascenso y posteriormente primera división.

“Si formamos chicos y estos chicos acompañan el crecimiento del club, se puede llegar a estos objetivos”, sostuvo.

Con el inicio formal de los trabajos la próxima semana, Sporting Santa Cruz apuesta a consolidar un proyecto ambicioso que pretende nutrir al fútbol nacional desde la base.

