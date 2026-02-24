Caos en México tras la muerte de "El Mencho": El fin del capo más buscado desata el terror

La violencia se apoderó de México tras confirmarse la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El criminal, que permaneció prófugo por más de una década y era el objetivo principal de las autoridades de México y Estados Unidos, murió a los 59 años tras un operativo de alta precisión en el estado de Jalisco.

En contacto con Que No Me Pierda, la periodista mexicana Karol Suárez brindó detalles exclusivos sobre cómo se gestó la caída del capo y las repercusiones inmediatas que mantienen al país en una "tensa calma".

El operativo: Una traición y un alto costo humano

Según Suárez, la inteligencia mexicana logró dar con el paradero de Oseguera gracias al seguimiento de un hombre de confianza del capo, quien trasladó a una de las novias de "El Mencho" a unas cabañas en Tapalpa, Jalisco.

"La mujer lo visita el 20 de febrero, el 21 confirman que él sigue ahí y el 22 preparan toda esta operación que se llevó a cabo de manera muy exitosa", explicó la periodista.

La misión no estuvo exenta de sangre. Suárez informó que al menos 25 militares mexicanos fallecieron durante el enfrentamiento, además de registrarse la muerte de más de 30 miembros del cártel.

Narcobloqueos y terror en zonas turísticas

La respuesta del CJNG fue inmediata y brutal, afectando a cerca de 20 estados del país mediante la quema de vehículos, mercados y establecimientos. Las imágenes más impactantes se registraron en Puerto Vallarta, un destino clave para el turismo internacional.

"Las imágenes veías a los americanos un poco confundidos con temor... Puerto Vallarta recibe millones de turistas estadounidenses anualmente", relató Suárez, subrayando que, aunque los turistas no suelen ser el objetivo directo de los cárteles, el pánico fue generalizado.

El factor Estados Unidos y Donald Trump

Aunque se especuló sobre una intervención directa de tropas extranjeras, el Secretario de la Defensa de México aclaró que Estados Unidos solo proporcionó información complementaria. No obstante, Suárez señaló la presión política ejercida por el presidente estadounidense:

"No podemos descartar que la presión que ha ejercido el presidente Donald Trump... tuvo que haber tenido repercusión en esta misión".

¿Qué sigue para México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que existe una coordinación constante con los gobernadores para retomar la normalidad. Aunque los "focos rojos" han disminuido en comparación con las horas inmediatas a la muerte del capo, la incertidumbre persiste.

Debido a que varias de las ciudades afectadas por la violencia son sedes para el próximo Mundial de Fútbol, existe especulación sobre la seguridad. "Si hay que estar monitoreando cómo el gobierno va a intentar controlar todos estos focos de violencia que no se van a terminar pronto", advirtió Suárez.

La periodista concluyó que la caída de una figura de la talla de "El Mencho" —quien incluso llegó a construir su propia clínica privada para tratar sus problemas renales sin ser detectado— marcará un "antes y un después", advirtiendo que la captura de grandes líderes suele derivar en nuevas cabezas, más fragmentación y un aumento de la violencia.

Mira la programación en Red Uno Play