Circula en redes una foto de “El Mencho” tras ser abatido en un operativo en Jalisco

Una imagen que comenzó a circular en redes sociales, en la que presuntamente aparecía Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató una ola de especulaciones y debates en línea durante varias horas.

La fotografía, cuya autenticidad no había sido confirmada en un inicio, fue compartida ampliamente luego de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fuera presuntamente abatido en un operativo federal.

Horas después, la versión fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que informó sobre el fallecimiento de Rubén “N” tras un operativo de alta precisión realizado en el municipio de Tapalpa.

De acuerdo con el reporte oficial, fuerzas federales desplegaron la intervención con base en labores de inteligencia, incluyendo apoyo internacional, con el objetivo de detener al líder criminal. Sin embargo, durante la acción, personal militar fue atacado por presuntos integrantes del grupo delictivo, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

En el lugar murieron cuatro integrantes del CJNG. Otros tres resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica. Entre estos últimos se encontraba Rubén “N”, quien perdió la vida durante el traslado.

La institución señaló que corresponderá a las autoridades periciales realizar la identificación formal del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Durante la inspección de la zona, las fuerzas federales aseguraron un importante arsenal que incluía vehículos con blindaje artesanal, armamento de alto calibre y lanzacohetes con capacidad técnica para impactar vehículos blindados y aeronaves.

En el operativo también resultaron heridos tres elementos de la institución militar, quienes fueron trasladados a instalaciones sanitarias en la capital del país para su atención médica de urgencia.

Tras los hechos, el Gobierno Federal ordenó el reforzamiento inmediato de la seguridad en Jalisco. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército provenientes de distintos puntos del país fueron movilizados hacia la entidad ante el riesgo de posibles reacciones del grupo criminal.

