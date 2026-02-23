Asesinato de estudiantes y hallazgo de 444 cuerpos en un tráiler: casos que marcaron el entorno de “El Mencho”

Entre los episodios más recordados atribuidos al entorno criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, destacan dos casos que impactaron profundamente a México: el asesinato de tres estudiantes de cine y el hallazgo de un tráiler refrigerado con 444 cadáveres en Jalisco.

El caso de los estudiantes de cine

El 19 de marzo de 2018, Javier Salomón Aceves Gastélum (25), Jesús Daniel Díaz (20) y Marco Francisco García Ávalos (20) regresaban de grabar un cortometraje en Tonalá, Jalisco.

Los tres estudiaban en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, su vehículo presentó una falla mecánica. Mientras lo revisaban, fueron interceptados por hombres armados que se identificaron falsamente como agentes ministeriales.

Fueron privados de la libertad y trasladados a una casa de seguridad.

Las autoridades informaron posteriormente que los jóvenes fueron confundidos con integrantes de un grupo rival. En ese inmueble, fueron interrogados, torturados y asesinados. Sus cuerpos habrían sido disueltos en ácido.

Durante los peritajes se hallaron rastros biológicos, además de 46 bidones de 56 litros de ácido sulfúrico y contenedores con residuos químicos.

La Fiscalía confirmó que los estudiantes no tenían vínculos con el narcotráfico.

El caso desató marchas multitudinarias, indignación nacional y reclamos de justicia que aún resuenan.

El tráiler con 444 cadáveres

Otro episodio que conmocionó al país ocurrió en 2018, cuando autoridades localizaron en Tlajomulco, Jalisco, dos tráileres adaptados como cámaras frigoríficas que almacenaban cuerpos sin identificar.

En un inicio se habló de 605 cadáveres. Posteriormente, la cifra oficial se ajustó a 444.

Muchos de los cuerpos correspondían a personas no reclamadas que permanecían bajo resguardo forense. El hallazgo evidenció la crisis forense que atravesaba el estado y generó cuestionamientos sobre la capacidad institucional para enfrentar la magnitud de la violencia.

De los 444 cuerpos, 323 fueron inhumados tras procesos de identificación, aunque el manejo del caso generó fuerte controversia pública.

Dos episodios que marcaron a Jalisco

Ambos casos se convirtieron en símbolos de una etapa de violencia extrema en el estado.

Por un lado, la tragedia de tres jóvenes que soñaban con hacer cine.

Por otro, la imagen perturbadora de tráileres repletos de cuerpos que revelaban la dimensión de la crisis.

Historias distintas, pero un mismo telón de fondo: una espiral de violencia que dejó cicatrices profundas en la sociedad mexicana.

