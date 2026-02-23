Un año de la desaparición de Lian: una pista en Bolivia vuelve a encender la esperanza

Este 22 de febrero se cumplió un año desde la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años visto por última vez en su casa de Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba, Argentina.

El caso sigue abierto. No hay imputados. No hay acusaciones contra sus padres, de origen boliviano. Pero en las últimas semanas surgió una nueva pista que volvió a encender una luz en medio de la incertidumbre.

Una posible pista en Bolivia

El abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó que se realizaron procedimientos en Perú y Bolivia tras recibir información que indicaría que el niño podría haber sido visto en territorio boliviano.

La hipótesis de trata de personas comenzó a tomar fuerza dentro de la investigación, aunque hasta el momento no existen pruebas concluyentes.

La causa avanza en paralelo en la Justicia provincial y federal. Desde el inicio, los investigadores aseguraron que ninguna hipótesis fue descartada.

Hace apenas un mes, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville difundió una imagen actualizada del niño generada con Inteligencia Artificial, buscando facilitar su reconocimiento en caso de que alguien lo vea.

Así se vería en la actualidad Lian, el nene que desapareció el 22 de febrero de 2025. (Foto: gentileza La Voz/MPF).

La marcha y el pedido que no se apaga

Este 22 de febrero, a las 20:30, vecinos y allegados convocaron a una marcha en Ballesteros Sud para exigir avances y reclamar la aparición del niño.

Mientras tanto, sus padres, Elías Flores y Plácida Soraide, continúan viviendo y trabajando en un cortadero de ladrillos, acompañados por sus otros cinco hijos.

Desde el primer día repiten el mismo pedido: encontrarlo, “vivo o muerto”.

El día que todo cambió

Según relataron, aquella tarde se acostaron a dormir la siesta mientras Lian jugaba con sus hermanos. Al despertar, ya no estaba.

No lo encontraron bajo el tractor donde solía jugar. Tampoco en el pastizal cercano.

A las 19:00 realizaron la denuncia.

Desde entonces, comenzó una búsqueda contrarreloj.

Operativos masivos y ninguna respuesta

Tras la denuncia se activó el Alerta Sofía. Policías, bomberos, drones, perros rastreadores y helicópteros recorrieron más de 4.000 metros de campos de soja y maíz, hornos de ladrillo y viviendas dispersas en la llamada “zona cero”.

El único elemento hallado fue el pantalón corto azul que el niño llevaba puesto, encontrado al día siguiente en la puerta de la vivienda.

Sospechas investigadas y descartadas

Durante los primeros días se investigó la presencia de una camioneta blanca. Se secuestró una VW Amarok y el celular de su propietario, un hombre que había trabajado con la familia, pero no se hallaron vínculos con el caso.

También fue investigada una curandera de 74 años que visitó la casa días antes y luego viajó a Jujuy. Los peritajes dieron resultado negativo.

Más adelante, el análisis de teléfonos de dos vecinos reveló material de abuso sexual infantil. Sin embargo, el abogado Nayi aclaró que, si bien se trata de un hallazgo grave, no existen elementos que lo conecten con la desaparición del niño.

Una recompensa y una pregunta sin respuesta

A un año del caso, sigue vigente una recompensa de 40 millones de pesos argentinos, aportados en partes iguales por la provincia y la Nación, para quien brinde información certera.

