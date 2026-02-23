TEMAS DE HOY:
Internacional

Desde una azotea, un sacerdote eleva el Santísimo y pide paz para México

En medio de la tensión y los hechos violentos registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, un sacerdote elevó el Santísimo Sacramento desde lo alto de un edificio como súplica pública por la paz.

Silvia Sanchez

23/02/2026 10:27

La imagen que conmueve: sacerdote ora en lo alto en medio del caos en México. Imagen captura de video.
México

Escuchar esta nota

En un gesto cargado de simbolismo y profunda devoción, un sacerdote católico subió a la azotea de un edificio y, sosteniendo el Santísimo Sacramento, oró por el cese de la violencia en México.

La escena, captada en video y difundida en redes sociales, ocurre en un contexto de máxima tensión nacional, tras los disturbios y enfrentamientos registrados en diversos estados luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con la custodia en alto, el sacerdote permaneció varios minutos en oración, mientras el entorno urbano —marcado por la incertidumbre y el temor— contrastaba con la serenidad del acto religioso.

El Santísimo Sacramento, que para la fe católica representa la presencia real de Cristo en la Eucaristía, fue expuesto como una bendición simbólica hacia la ciudad y el país, en un momento en que diversas comunidades reportaban bloqueos, incendios y episodios de violencia.

En redes sociales, miles de usuarios compartieron el video y lo describieron como un acto de esperanza en medio del caos. Algunos lo calificaron como “una imagen que duele y consuela al mismo tiempo”; otros, como “un llamado urgente a la reconciliación”.

Más allá del debate político o de seguridad, la imagen del sacerdote elevando el Santísimo se convirtió en un mensaje silencioso pero contundente: ante la violencia, hay quienes eligen responder con oración.

