En un gesto cargado de simbolismo y profunda devoción, un sacerdote católico subió a la azotea de un edificio y, sosteniendo el Santísimo Sacramento, oró por el cese de la violencia en México.

La escena, captada en video y difundida en redes sociales, ocurre en un contexto de máxima tensión nacional, tras los disturbios y enfrentamientos registrados en diversos estados luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con la custodia en alto, el sacerdote permaneció varios minutos en oración, mientras el entorno urbano —marcado por la incertidumbre y el temor— contrastaba con la serenidad del acto religioso.

El Santísimo Sacramento, que para la fe católica representa la presencia real de Cristo en la Eucaristía, fue expuesto como una bendición simbólica hacia la ciudad y el país, en un momento en que diversas comunidades reportaban bloqueos, incendios y episodios de violencia.

En redes sociales, miles de usuarios compartieron el video y lo describieron como un acto de esperanza en medio del caos. Algunos lo calificaron como “una imagen que duele y consuela al mismo tiempo”; otros, como “un llamado urgente a la reconciliación”.

Más allá del debate político o de seguridad, la imagen del sacerdote elevando el Santísimo se convirtió en un mensaje silencioso pero contundente: ante la violencia, hay quienes eligen responder con oración.

Mira la programación en Red Uno Play