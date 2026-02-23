Suspenden tres partidos de fútbol en México por violencia tras muerte del narcotraficante "El Mencho"

El partido entre Querétaro y Juárez, de la primera división del fútbol mexicano, fue suspendido este domingo por hechos violentos registrados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", anunció la Liga MX.

El encuentro de la séptima jornada del torneo Clausura debía disputarse en el estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, sede además donde la selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia el miércoles en un amistoso de cara al Mundial 2026.

"El partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse en el estadio La Corregidora será reprogramado", informó primera división del fútbol mexicano en un comunicado.

La Corregidora se ubica cerca de Jalisco, estado donde este domingo el ejército mexicano confirmó la muerte de Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG), y en el que sujetos armados han realizado bloqueos con autos y camiones incendiados en respuesta al operativo.

Más reacciones violentas realizadas por el CJNG tras la caída de Oseguera se registraron en estados como Michoacán, Guanajuato, Colima y Tamaulipas, entre otros.

La liga femenina también suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), y la Liga Expansión (segunda división) aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, previsto en el estadio Gregorio "Tepa" Gómez, también en el estado de Jalisco.

El Mencho, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

- Pumas vence a Monterrey y sigue invicto -

La séptima jornada del Clausura tuvo un partido la tarde del domingo. En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Pumas vencieron 2-0 al Monterrey.

El defensa colombiano Álvaro Angulo firmó un doblete para darle el triunfo a los Pumas.

Los felinos universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, llegaron a 15 puntos para colocarse en el tercer lugar de la clasificación, y además siguen invictos.

"No era fácil ganar ante una plantilla importante de mucha jerarquía ofensiva, y nosotros encontramos el balance. Hoy el equipo hizo un partido serio sabiendo las virtudes y debilidades nuestras y también las del rival", comentó Efraín Juárez.

Los Rayados del entrenador español Domènec Torrent se quedaron con 10 unidades en la novena posición.

"Soy consciente de que tenemos equipo para dar mucho más, esta plantilla está diseñada para marcar goles, para atacar y tener el balón; pero también hay que estar conscientes de que enfrentamos a un equipo que está en forma, con unas ideas muy claras y muy sobrio en defensa y en ataque", dijo por su lado Torrent.

En el actual torneo solo quedan dos equipos invictos: los Pumas y el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed.

El sábado, el líder Guadalajara, 18 puntos, sufrió su primera derrota en el Clausura en su visita al estadio Cuauhtémoc, por 2-1 ante el Cruz Azul, su escolta a dos unidades.

