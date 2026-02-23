Copa Altura: Always Ready festeja en Villa Ingenio y agrava el momento del Tigre

En el estadio Municipal de Villa Ingenio, Always Ready sumó una nueva victoria al imponerse por 2-0 frente a The Strongest en un compromiso amistoso correspondiente a la denominada Copa de Altura.

Tras un primer tiempo equilibrado, el equipo dirigido por Julio César Baldivieso encontró la diferencia en el complemento. Jesús Maraude rompió el cero a los 66 minutos y, cuando el partido ingresaba en su recta final, Darío Torrico amplió la ventaja a los 82’, asegurando el triunfo para el cuadro de la banda roja.

El resultado refuerza el buen momento del elenco alteño, que viene de instalarse en las semifinales del Torneo de Verano y apunta a llegar en óptimas condiciones a su participación en la Copa Libertadores. La seguidilla de encuentros le permite consolidar funcionamiento y alternativas en su plantel.

En la otra vereda, el presente de The Strongest continúa siendo irregular. El conjunto aurinegro no logra levantar cabeza tras su eliminación en el Torneo de Verano y su salida temprana del certamen continental, donde quedó fuera en primera fase frente al Deportivo Táchira.

Mira la programación en Red Uno Play