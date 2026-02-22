¿Por qué tan tarde? Vojvoda puso a Miguelito a los 90’ y Santos fue eliminado del Paulista

El Santos FC fue eliminado del Campeonato Paulista tras perder 2-1 frente al Novorizontino en los cuartos de final. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda no logró sostener el resultado y terminó cediendo en los minutos decisivos.

El conjunto local abrió el marcador por intermedio de Rómulo, mientras que Bontempo igualó para Santos, devolviendo la esperanza al cuadro paulista. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse a otro desenlace, Leo Naldi apareció de cabeza en el tramo final para marcar el 2-1 definitivo.

El boliviano Miguel Terceros ingresó recién alrededor del minuto 90 y, en poco tiempo, le dio mayor dinamismo al ataque. Generó dos acciones claras: en la primera habilitó a su compañero Moisés, quien no logró definir con precisión; en la segunda, cedió el balón a Neymar, pero el remate terminó en las manos del arquero rival.

Pese al impulso final, Santos no pudo revertir el marcador y quedó eliminado del torneo estadual. Ahora el equipo centrará su atención en el Brasileirao, mientras Miguel Terceros dejó una buena impresión en los minutos que estuvo en cancha, aunque la falta de efectividad ofensiva terminó pasando factura.

