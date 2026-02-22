Atención Bolivia: hoy juega el Santos de Miguelito por los cuartos de final del Paulista

El Santos FC vuelve a la acción este jueves desde las 15:00 (hora boliviana) por los cuartos de final del Campeonato Paulista, donde enfrentará a Novorizontino en un compromiso determinante para sus aspiraciones en el torneo.

En el conjunto paulista milita el mediocampista ofensivo boliviano Miguel Terceros, quien aparece como una de las alternativas importantes para el entrenador Juan Pablo Vojvoda. El equipo busca un triunfo que le ha sido esquivo en momentos clave, por lo que el duelo de esta jornada cobra especial relevancia.

Para este compromiso, Santos cuenta con la disponibilidad de dos de sus principales figuras: Miguel Terceros y Neymar. La posibilidad de que ambos ingresen al campo genera expectativa entre los aficionados, aunque la decisión final sobre la alineación la tomará el cuerpo técnico en las horas previas al encuentro.

En paralelo, medios internacionales han señalado que el club trabaja en asegurar la continuidad de Terceros mediante un proceso de blindaje contractual. Según esos reportes, el 28 de este mes sería la fecha límite para definir el futuro del futbolista boliviano, cuyo rendimiento ha despertado interés y seguimiento en el entorno del club.

