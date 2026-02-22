Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que el 3-0 sufrido contra Los Ángeles FC en el arranque de la MLS es un resultado+

"relativamente mentiroso" y que en el desarrollo del encuentro "no hubo esa diferencia".

"Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", dijo Mascherano en la rueda de prensa posterior al duelo.

El Inter Miami comenzó la defensa del título conquistado el año pasado con una dura derrota en el campo del Los Ángeles FC, con goles del venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz.

"Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho", dijo el argentino.

"El equipo tuvo pasajes en los que controló el partido", añadió.

Y no quiso comentar las actuaciones individuales de sus futbolistas, al destacar que la responsabilidad es solo del entrenador.

"Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota, el único responsable soy yo", afirmó. EFE

