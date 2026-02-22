TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Caso Yuvinka Infanticidio

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Mascherano asegura que el resultado ante el LAFC es "relativamente mentiroso"

Mascherano considera que el 3-0 ante Los Ángeles FC no refleja lo ocurrido en el campo y asume toda la responsabilidad por la derrota.

EFE

22/02/2026 10:57

Javier Mascherano DT de Inter de Miami. Foto: Redes sociales del club.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que el 3-0 sufrido contra Los Ángeles FC en el arranque de la MLS es un resultado+

"relativamente mentiroso" y que en el desarrollo del encuentro "no hubo esa diferencia".

"Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", dijo Mascherano en la rueda de prensa posterior al duelo.

El Inter Miami comenzó la defensa del título conquistado el año pasado con una dura derrota en el campo del Los Ángeles FC, con goles del venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz.

"Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho", dijo el argentino.

"El equipo tuvo pasajes en los que controló el partido", añadió.

Y no quiso comentar las actuaciones individuales de sus futbolistas, al destacar que la responsabilidad es solo del entrenador.

"Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota, el único responsable soy yo", afirmó. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD