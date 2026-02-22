Sandra Saavedra sobre los últimos días de David Santalla: "Fue un guerrero que amaba las sonrisas"

En medio de un profundo dolor, pero con una fortaleza admirable, Sandra Saavedra, esposa del fallecido David Santalla, brindó declaraciones a la prensa para agradecer el cariño recibido y relatar cómo fueron los últimos momentos del "maestro de la sonrisa".

Un guerrero que amaba los escenarios

Saavedra describió a su esposo como un hombre "muy valiente y muy guerrero" que, hasta el último momento, mantuvo su esencia. "Él siempre me decía que no quería llegar al olvido. Se esforzó mucho por llegar a ser lo que era y su mayor deseo era que lo recordaran mucho", confesó conmovida.

Según su relato, el actor pasó sus últimos días en Sucre, rodeado del calor de la familia de su esposa y disfrutando de momentos sencillos, como una parrillada en carnaval. "Siempre intenté darle calidad de vida, de ser felices y disfrutar. Él siempre estaba con sus bromas, tranquilo en casa", añadió.

El vínculo con su natal La Paz y el cariño de Bolivia

Aunque Santalla se sintió muy feliz y acogido por el clima y la calidez de Chuquisaca durante los últimos dos años, Sandra recordó que el corazón del actor siempre estuvo ligado a su tierra natal. "David es paceño y el paceño ama La Paz. Me comentó en alguna ocasión que le gustaría estar allá", señaló, validando el traslado de sus restos a la sede de gobierno.

Sin embargo, subrayó que el legado de su esposo trasciende fronteras regionales:

"David es un patrimonio cultural, no solo de La Paz, es de Bolivia. Lo quieren en Cochabamba, en Tarija, en Tupiza... en todo lado. Él se merece muchos honores".

El último contacto con sus seguidores

Uno de los momentos más emotivos de su declaración fue cuando mencionó que, aunque David ya no podía hablar en sus horas finales, escuchó a sus seguidores. "Muchos fans lo han llamado durante todo el día. Él ya no hablaba, pero yo sé que él los ha escuchado", afirmó Saavedra.

Finalmente, Sandra destacó la pasión de Santalla por las tablas, asegurando que para él "lo máximo era arrancar sonrisas de las personas". Por ello, consideró un acto de justicia que se le rinda homenaje en los grandes escenarios que lo acogieron durante décadas, como el Teatro Municipal de La Paz, donde hoy el país podrá despedirlo.

