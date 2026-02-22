En un acto político desarrollado en el Coliseo John Píctor Blanco de Santa Cruz, el candidato a la Gobernación cruceña por Creemos Patria, Luis Fernando Camacho, agradeció el respaldo de sus seguidores y llamó a “mirar hacia adelante” en un nuevo ciclo político para el departamento.

“Gracias de verdad. Gracias por ese cariño, gracias por esa muestra de apoyo. Para mí es importante”, expresó al inicio de su intervención ante los asistentes.

Durante su discurso, recordó la participación del sector salud en distintas movilizaciones sociales y políticas, como el 21F, las protestas contra el Código Penal y las reivindicaciones por la democracia y la libertad.

“Siempre estuvieron de pie. Siempre estuvieron en la lucha”, afirmó, destacando la convicción del sector para defender los principios y las necesidades del pueblo.

Camacho también señaló que su gestión fue interrumpida, pero aseguró que el tiempo que tuvo se invirtió en trabajo. “No vamos a mirar atrás para lo que no se hizo o lo que lo hicieron mal quienes estuvieron. Miremos para adelante”, sostuvo.

En ese contexto, mencionó que el presidente manifestó públicamente la intención de transferir las competencias de salud y educación a las gobernaciones, antes de discutir el pacto fiscal y la propuesta del 50-50 en la distribución de recursos.

“Eso para nosotros no es una obligación, porque eso va con competencia, pero también va con recursos”, afirmó, subrayando que asumir esas áreas requerirá financiamiento suficiente.

Finalmente, aseguró que conoce de cerca las necesidades del sector salud tras visitar hospitales y reunirse con trabajadores. “Sabemos la carencia, sabemos el sacrificio que cada uno de ustedes está dando”, concluyó.

Camacho intensifica campaña y proyecta nuevo rumbo para Santa Cruz. Imagen captura.

