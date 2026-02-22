Este es el código QR para reservar tu turno y tramitar el B-SISA

La entidad pidió a los usuarios respetar el nuevo procedimiento para garantizar una atención más ágil y eficiente.
21/02/2026 20:48
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el etiquetado y la entrega de la tarjeta B-SISA se realizarán mediante reserva previa obligatoria, a través de un código QR o un enlace digital habilitado para ese fin.
La medida fue implementada para mejorar la atención a los usuarios, ordenar el servicio y evitar largas filas en los puntos de registro.
¿Cómo funciona el nuevo sistema?
La reserva debe realizarse con 24 horas de anticipación.
El horario habilitado para agendar turno es de 08:00 a 16:00.
El usuario deberá presentarse en el punto de registro B-SISA al menos 10 minutos antes de la hora asignada.
Desde la ANH recomendaron a la población escanear el código QR oficial difundido por la institución o ingresar al enlace autorizado para asegurar su turno.
¿Qué es el B-SISA?
El sistema B-SISA fue creado para controlar la comercialización de combustible en todo el país. Además, se ha convertido en una herramienta que contribuye a la investigación de delitos como el secuestro y robo de vehículos, así como a la detección del uso ilícito de carburantes.
