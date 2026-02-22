TEMAS DE HOY:
Este es el código QR para reservar tu turno y tramitar el B-SISA

La entidad pidió a los usuarios respetar el nuevo procedimiento para garantizar una atención más ágil y eficiente.

Silvia Sanchez

21/02/2026 20:48

Este es el código QR para reservar tu turno y tramitar el B-SISA. Foto ANH.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el etiquetado y la entrega de la tarjeta B-SISA se realizarán mediante reserva previa obligatoria, a través de un código QR o un enlace digital habilitado para ese fin.

La medida fue implementada para mejorar la atención a los usuarios, ordenar el servicio y evitar largas filas en los puntos de registro.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

  • La reserva debe realizarse con 24 horas de anticipación.

  • El horario habilitado para agendar turno es de 08:00 a 16:00.

  • El usuario deberá presentarse en el punto de registro B-SISA al menos 10 minutos antes de la hora asignada.

Desde la ANH recomendaron a la población escanear el código QR oficial difundido por la institución o ingresar al enlace autorizado para asegurar su turno.

¿Qué es el B-SISA?

El sistema B-SISA fue creado para controlar la comercialización de combustible en todo el país. Además, se ha convertido en una herramienta que contribuye a la investigación de delitos como el secuestro y robo de vehículos, así como a la detección del uso ilícito de carburantes.

La entidad pidió a los usuarios respetar el nuevo procedimiento para garantizar una atención más ágil y eficiente.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Reina hispanoamericana

23:00

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

