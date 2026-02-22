ANH implementa sistema de reservas para el etiquetado y entrega del B-SISA

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el etiquetado y la entrega de la tarjeta B-SISA se realizarán mediante reserva previa, a través de un código QR o un enlace habilitado exclusivamente para ese fin.

La nueva modalidad fue implementada con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios, brindar un servicio más ordenado y evitar largas filas en los puntos de registro.

¿Cómo funciona el sistema?

La reserva debe gestionarse con 24 horas de anticipación .

El horario habilitado para solicitar turno es de 08:00 a 16:00 .

El usuario debe presentarse en el punto de registro B-SISA al menos 10 minutos antes de la hora programada.

La ANH recordó que el sistema B-SISA fue creado para controlar la comercialización de combustible en todo el país.

Además, esta herramienta permite coadyuvar en la investigación de delitos como el secuestro y robo de vehículos, así como detectar el uso ilícito de carburantes, según datos oficiales.

La entidad recomendó a los usuarios realizar su reserva con anticipación y respetar los horarios establecidos para garantizar una atención eficiente.

