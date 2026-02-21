Gobierno plantea la socialización de una nueva Ley del Trabajo

El ministro de Trabajo, Édgar Morales, informó que se está socializando una norma que regula a los trabajadores del país, que necesita de modificaciones y principalmente ser actualizada, ya que la norma tiene más de 80 años de vigencia.

“Necesita una modernización, una adecuación de algunas normas nuevas que existen; para eso estamos socializando con diferentes sectores, con centrales obreras departamentales, trabajadores, con los empleadores, también empresarios privados, para trabajar esta ley tripartitamente”, aseguró Morales.

Para la autoridad, mencionó, por ejemplo, que hay muchos sectores que no se encuentran al interior de esta ley, por ejemplo, el sector informal.

Fabriles

El sector de los fabriles se opone a esta modificación de esta ley, ya que, según ellos, esta defiende los intereses de los trabajadores, aseguró Américo Flores, secretario general de fabriles de La Paz.

“No se debería tocar. Nosotros en el pasado, con el anterior gobierno, también quisieron tocarnos y dijimos que no Hay que sentarse para profundizar otros aspectos que generen estabilidad laboral”, sostuvo Flores.

La Ley General del Trabajo fue promulgada en 1942 durante el gobierno de Enrique Peñaranda; si bien ha sido objeto de varias modificaciones y cuenta con reglamentos complementarios, la norma original se mantiene vigente desde el siglo pasado.

