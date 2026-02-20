¿Quién es el presunto autor del infanticidio de Yuvinka en La Guardia?

La Fiscalía Departamental identificó al tío político de Yuvinka como el autor del infanticidio y violación, tras obtener resultados genéticos conclusivos. Un papel higiénico hallado en la escena del hecho fue la pieza clave para obtener el perfil de ADN del agresor.

El Ministerio Público recolectó muestras de sangre de cinco sospechosos, incluidos el padre y el cuñado, para realizar la comparación científica. Los peritajes arrojaron un resultado genético único que vincula directamente al ahora aprehendido con el crimen.

La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión contra el sujeto, quien ya se encuentra bajo custodia en dependencias de la FELCC de La Guardia. El imputado, que cuenta con antecedentes por abigeato, decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

La comisión de fiscales fundamentó la resolución de aprehensión basada en las pruebas científicas y elementos de convicción recolectados durante la etapa investigativa. El Ministerio Público presentará la imputación formal por infanticidio y violación de infante con agravantes en las próximas horas.

