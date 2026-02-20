La Paz: retiran quioscos ilegales en Río Seco y comerciantes están en vigilia

La Alcaldía de El Alto procedió al retiro de 21 quioscos que se encontraban instalados de manera ilegal en inmediaciones del sector conocido como Río Seco, a pocos metros del afluente, argumentando riesgos para la seguridad y problemas de salubridad. En el lugar, los comerciantes afectados iniciaron una vigilia a la espera de una posible reubicación.

Desde primeras horas de la jornada, maquinaria y personal municipal realizaron la demolición de las estructuras, algunas improvisadas con ladrillo y otras con casetas metálicas, que durante años funcionaron como puntos de venta de comida y otros productos.

“Desde que ha abierto el terminal”, respondió una de las comerciantes consultada sobre el tiempo que llevaba en el lugar. Aunque no precisó la cantidad de años, aseguró que su actividad se remontaba a los inicios de funcionamiento del sector.

Los comerciantes indicaron que no tienen claridad sobre su situación futura y pese al operativo, los afectados anunciaron que permanecerán en el sector.

Según la Alcaldía, no se trataba de quioscos autorizados, sino de construcciones levantadas sin permiso hace aproximadamente cuatro o cinco años.

Tras la demolición, el espacio quedó completamente despejado, aunque aún permanecían escombros que serán retirados en el transcurso del día mediante una volqueta. El área, según se evidenció, también era utilizada como baño público improvisado y acumulaba basura.

En el lugar se mantiene presencia de personal edil, mientras los comerciantes esperan una respuesta que les permita continuar con su actividad económica.

Mira la programación en Red Uno Play