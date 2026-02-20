TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden a madre de implicados en la muerte de Ariel en Quillacollo

La progenitora enfrenta cargos por portación y tenencia ilícita de municiones, mientras la Fiscalía investiga si además habría encubierto la huida de su hijo, un excapitán de la Policía, quien permanece prófugo y es señalado como uno de los presuntos autores del ataque contra Ariel.

Cristina Cotari

20/02/2026 10:08

Dependencias de la Felcc de Quillacollo. Foto: Red Uno

Escuchar esta nota

En el marco de las investigaciones por la muerte de Ariel Claros Acuña, la Policía aprehendió a la madre de los dos hermanos acusados de atropellar y matar al carpintero de 38 años en Quillacollo. La mujer fue detenida tras un allanamiento en su domicilio, donde se hallaron cartuchos de arma de fuego.

El operativo forma parte de una serie de intervenciones desplegadas para dar con el paradero de Gabriel Vargas, un excapitán de la Policía, quien permanece prófugo y es señalado como uno de los presuntos autores del ataque. Durante la requisa en la vivienda de la familia Vargas no se logró capturar al acusado, pero sí se encontró un lote de municiones.

La progenitora enfrenta cargos por portación y tenencia ilícita de municiones, mientras la Fiscalía investiga si además habría encubierto la huida de su hijo.

 

 

El caso ha generado indignación y dolor en la familia de la víctima. La madre de Ariel, con la voz quebrada, clamó justicia. “Espero que la justicia ponga en su lugar a esta gente”, expresó. Recordó a su hijo como un hombre trabajador y dedicado a sus tres hijos, de 18, 15 y 5 años, que ahora quedan en la orfandad.

Ariel Claros falleció la madrugada del miércoles tras ser atropellado en dos ocasiones cuando intentaba defender a su madre de una agresión en su vivienda. Según la denuncia, un grupo de personas ingresó por la fuerza al inmueble y habría utilizado incluso gas lacrimógeno.

Uno de los implicados, identificado como Tadeo Vargas, fue aprehendido y se encuentra en celdas policiales. Su hermano, Gabriel Vargas, continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Familiares y vecinos realizaron una protesta en la puerta del domicilio de los acusados antes del entierro de Ariel. Con gritos de “asesino” y portando el ataúd del joven, exigieron justicia y pidieron que el caso no quede impune.

Las investigaciones continúan mientras la familia espera que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.

