Aprehenden a madre de implicados en la muerte de Ariel en Quillacollo

La progenitora enfrenta cargos por portación y tenencia ilícita de municiones, mientras la Fiscalía investiga si además habría encubierto la huida de su hijo, un excapitán de la Policía, quien permanece prófugo y es señalado como uno de los presuntos autores del ataque contra Ariel.
20/02/2026 10:08
En el marco de las investigaciones por la muerte de Ariel Claros Acuña, la Policía aprehendió a la madre de los dos hermanos acusados de atropellar y matar al carpintero de 38 años en Quillacollo. La mujer fue detenida tras un allanamiento en su domicilio, donde se hallaron cartuchos de arma de fuego.
El caso ha generado indignación y dolor en la familia de la víctima. La madre de Ariel, con la voz quebrada, clamó justicia. “Espero que la justicia ponga en su lugar a esta gente”, expresó. Recordó a su hijo como un hombre trabajador y dedicado a sus tres hijos, de 18, 15 y 5 años, que ahora quedan en la orfandad.
Uno de los implicados, identificado como Tadeo Vargas, fue aprehendido y se encuentra en celdas policiales. Su hermano, Gabriel Vargas, continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.
Familiares y vecinos realizaron una protesta en la puerta del domicilio de los acusados antes del entierro de Ariel. Con gritos de “asesino” y portando el ataúd del joven, exigieron justicia y pidieron que el caso no quede impune.
Las investigaciones continúan mientras la familia espera que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
