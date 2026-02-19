“Solo quiso defendernos”: madre clama justicia por Ariel, atropellado dos veces en Quillacollo

Con la voz entrecortada y el rostro marcado por el dolor, la madre de Ariel Claros Acuña recuerda a su hijo como un hombre trabajador y dedicado a sus tres hijos.

Ariel, de 38 años, falleció la madrugada del miércoles tras ser atropellado en dos ocasiones por dos hermanos, cuando intentaba defender a su madre de una agresión en su vivienda.

“Mi hijito Ariel tenía 38 años, tiene tres hijitos. Tenía una personalidad envidiable y estas personas, por su personalidad, lo han matado. Mucha gente lo conoce. Él mantenía a sus hijitos con su trabajo, ¿ahora qué va a pasar con ellos? Son menores”, expresó entre lágrimas.

Ariel era carpintero de aluminio, oficio que desempeñaba con destreza y que le permitía sostener a sus hijos de 18, 15 y 5 años, quienes ahora quedan en la orfandad.

La noche de terror

Según la denuncia de la familia y el reporte policial, todo comenzó la noche del martes con una pelea que escaló hasta convertirse en un ataque directo contra el domicilio de Ariel. Un grupo de personas llegó hasta la casa y empezó a agredir a su madre, ingresado por la fuerza al inmueble, y usando presuntamente gas lacrimógeno.

“A mi hijo le rociaron gas lacrimógeno, lo insultaron y lo golpearon en la cabeza. Él solo intentó defendernos, ya que somos personas de la tercera edad”, relató la madre.

En medio del caos, Ariel salió a la calle, donde fue brutalmente atacado. De acuerdo con las investigaciones preliminares, fue embestido por un vehículo conducido por uno de los implicados y, cuando ya se encontraba tendido en el suelo, fue nuevamente atropellado por el otro hermano.

Tras el hecho, los presuntos responsables huyeron del lugar.

Un detenido y un prófugo

La Policía informó que uno de los acusados, identificado como Tadeo V., fue aprehendido y trasladado a celdas policiales. Sin embargo, su hermano, identificado como G.V., un expolicía dado de baja en 2021, permanece prófugo. Ambos son investigados por el delito de homicidio.

La familia exige que el caso no quede en la impunidad. “Han sido siempre agresivos, espero que haya justicia, que no quede impune”, reclamó la madre, quien asegura que los golpes en el rostro de su hijo son testigos de la violencia de aquella noche, aunque las heridas más profundas son las emocionales.

“No sé qué vamos a hacer. Espero que la justicia ponga en su lugar a esta gente”, concluyó, mientras la comunidad acompaña el duelo de una familia que perdió a su sostén y tres niños quedaron sin su padre.





Mira la programación en Red Uno Play