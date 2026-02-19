Dictan medidas sustitutivas para conductor que atropelló a una menor en Santa Cruz

La Justicia determinó medidas de carácter personal contra el conductor que embistió a una menor en la avenida Arroyito, hecho ocurrido días atrás en Santa Cruz.

La autoridad jurisdiccional dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas fianza personal, arraigo, presentación periódica ante el Ministerio Público y la figura de garante personal. En ese marco, el investigado podrá ejercer su derecho al trabajo mientras continúe el proceso.

El hecho se registró en la avenida Arroyito, cuando el conductor impactó contra la niña. Según los reportes preliminares, tras el atropello el hombre intentó darse a la fuga; sin embargo, en su huida terminó arrollando a otras dos personas metros más adelante. Posteriormente, fue aprehendido por efectivos policiales.

La menor permanece internada bajo supervisión médica. El director del centro hospitalario, Bernardo Ortiz, informó que la paciente presenta una evolución favorable y es atendida por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en neurocirugía, pediatría, trauma y cirugía maxilofacial.

El médico detalló que la niña fue categorizada como policontusa, es decir, presenta múltiples golpes producto del impacto. “Tiene lesiones en la región del cráneo, en la zona occipital, en la región mentoniana y en diferentes partes del cuerpo”, explicó.

Las investigaciones continúan mientras se aguardan nuevos informes médicos sobre el estado de salud de la menor y el avance del proceso judicial.

