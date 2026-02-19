Crearán observatorio contra feminicidios y reforzarán protección a víctimas y huérfanos

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, anunció este jueves nuevas acciones del Gobierno para enfrentar el incremento de feminicidios en el país y reforzar la protección de los hijos que quedan en orfandad tras los 13 crímenes que ocurrieron contra mujeres en lo que va del año.

“Se tiene que sancionar, pero sobre todo trabajar en la prevención; por eso, vamos a crear un Observatorio de Delitos y Tentativas de Feminicidio, que permitirá monitorear no solo los casos consumados, sino también las denuncias por tentativa y reincidencia”, anunció.

Asimismo, señaló que se fortalecerá el sistema de protección previsto en la Ley 348, para que las medidas de protección se apliquen de forma inmediata cuando una mujer denuncia violencia.

“Una mujer que denuncia tiene que ser protegida de manera inmediata”, enfatizó.

La autoridad también expresó su preocupación por las cifras registradas en 2025, gestión que cerró con 81 feminicidios y los 13 que ya se presentaron en esta gestión.

Echeverría informó que su viceministerio trabaja de manera coordinada con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), debido a que la mayor concentración de casos se registra en el eje central del país, particularmente en el departamento de La Paz.

Protección integral para huérfanos

Por otra parte, la viceministra anunció que está en etapa final el reglamento de la ley de protección y reparación integral para huérfanos de feminicidio.

“Son las víctimas más dolorosas e invisibles del feminicidio”, sostuvo.

Según explicó, el reglamento —trabajado en una mesa técnica— permitirá que el Estado garantice protección integral, asistencia y reparación para estos menores.

