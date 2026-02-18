Conozca cuáles son los departamentos que tendrán el apagón analógico este 28 de febrero

El próximo sábado 28 de febrero de 2026 se llevará a cabo el segundo simulacro del apagón analógico en los departamentos del eje troncal de Bolivia. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que la medida afectará principalmente a las regiones de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

En el departamento de Cochabamba, la suspensión temporal de la señal tradicional llegará hasta los municipios de Vinto y la capital. Por su parte, en el área metropolitana de La Paz, la transición tecnológica involucrará directamente a las ciudades de El Alto, Viacha y Laja.

La zona oriental del país también participará activamente de esta prueba técnica en las localidades de Santa Cruz de la Sierra, Warnes y El Torno. El corte programado iniciará puntualmente a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 14:00 p.m. para evaluar la respuesta de los receptores.

Esta iniciativa busca fomentar el uso de decodificadores que permiten captar la señal digital de forma gratuita en cualquier tipo de televisor. Se recomienda a toda la población realizar las actualizaciones necesarias antes del 30 de mayo para evitar la pérdida definitiva del servicio.

Fuente: ATT Bolivia.

