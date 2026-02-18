Tras el Carnaval, Bolivia vive el Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma

Luego de las celebraciones del Carnaval, la Iglesia Católica inicia este miércoles el tiempo litúrgico de la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza, un periodo de 40 días dedicado a la reflexión, la conversión y la preparación espiritual para la Semana Santa.

De acuerdo con ACI Prensa, la Cuaresma es un tiempo en el que los fieles son llamados a fortalecer la oración, el ayuno y la limosna, como parte del camino espiritual que conduce a la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Llamado a la conversión y reflexión

Durante la liturgia del Miércoles de Ceniza, los sacerdotes imponen la ceniza en la frente de los fieles en forma de cruz, pronunciando frases como “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”. Este gesto simboliza la fragilidad de la vida humana y la necesidad de renovación espiritual.

La Iglesia señala que la conversión personal implica un cambio interior y una búsqueda de una vida más plena.

En el mensaje para la Cuaresma 2026, el Papa León XIV invitó a los creyentes a escuchar la voz de Dios y renovar su compromiso de seguir a Cristo durante este tiempo de preparación pascual.

Convocatoria en Bolivia

En Bolivia, la Conferencia Episcopal Boliviana convocó a la población a participar en las celebraciones del Miércoles de Ceniza, destacando que la Cuaresma es un tiempo de conversión y preparación espiritual para la Pascua.

La Iglesia exhortó a los fieles a vivir este periodo con espíritu de reflexión, practicando la penitencia, la oración, el ayuno y la solidaridad con los más necesitados. En distintas parroquias del país se programaron misas y celebraciones litúrgicas en las que se realizará la imposición de las cenizas.

Significado y tradición

Según la tradición católica, las cenizas utilizadas en esta jornada se obtienen al quemar las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior, reforzando el sentido penitencial de la celebración. Históricamente, el uso de cenizas estuvo vinculado a prácticas públicas de penitencia en los primeros siglos de la Iglesia, que con el tiempo evolucionaron hasta formar parte de la liturgia actual.

Con el Miércoles de Ceniza, millones de creyentes inician así un tiempo de recogimiento espiritual que culminará con la celebración de la Pascua, considerada el momento central del calendario cristiano.

