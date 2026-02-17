Alarma en Bolivia: 11 feminicidios en solo mes y medio de 2026

Bolivia registra un total de 11 feminicidios entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026, según datos oficiales del Ministerio Público, que alertan sobre la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país.

El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de casos, con cuatro víctimas, seguido por Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, que registran dos casos cada uno. En contraste, los departamentos de Pando, Beni, Potosí, Chuquisaca y Tarija no reportan feminicidios en este periodo.

Entre los hechos más recientes está el de una mujer de 25 años en Rurrenabaque, presuntamente victimada por su pareja. En Charazani, una mujer de 47 años murió asfixiada y el principal sospechoso se encuentra prófugo. Otros casos ocurrieron en contextos de consumo de alcohol, procesos de separación y al interior del entorno familiar.

De acuerdo con el informe fiscal, el principal sospechoso es su esposo, Rogelio V. H., quien actualmente es buscado por las autoridades para que preste su declaración y se esclarezcan las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y reiteró su compromiso de procesar a los responsables, mientras instituciones y organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección para frenar la violencia contra las mujeres en el país.

