Policial

Impactante choque en pleno Carnaval: auto se estrella contra un poste en Santa Cruz

Una mujer perdió el control de su motorizado impactando primero contra un letrero y luego contra el tendido eléctrico. Una persona resultó herida con un traumatismo en la cabeza.

Milen Saavedra

17/02/2026 17:04

Santa Cruz: Un vehículo se estrella contra un poste en la avenida Tres Pasos al Frente
Santa Cruz, Bolivia

La jornada de martes de ch'alla en la capital cruceña se vio empañada por un aparatoso accidente de tránsito registrado en la zona este de la ciudad. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Tres Pasos al Frente y la calle 16 de Julio, dejando daños materiales de consideración y una persona lesionada.

Cerca del mediodía de este martes, un vehículo particular conducido por una mujer perdió el control por causas que aún se investigan. Según el reporte preliminar, el motorizado impactó inicialmente contra un letrero y, debido a la inercia, terminó estrellándose violentamente contra un poste del alumbrado y tendido eléctrico.

El choque provocó alarma entre los vecinos y transeúntes que celebraban las tradiciones de Carnaval en la zona, quienes auxiliaron de inmediato a los ocupantes. Como resultado del accidente, una persona que viajaba a bordo del vehículo sufrió una herida abierta en la cabeza. La persona afectada fue evacuada de emergencia y trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica especializada.

Efectivos de la Dirección Departamental de Tránsito llegaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar si el exceso de velocidad, una falla mecánica o el consumo de bebidas alcohólicas —frecuente en estos feriados— fueron los detonantes del siniestro.

Las autoridades instan a la población a conducir con extrema precaución durante el cierre de las fiestas de Carnaval para evitar tragedias mayores en las vías públicas.

 

