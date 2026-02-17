TEMAS DE HOY:
Tragedia en Mocomoco Arma de Juguete Muerte de mujer

Policial

Infractores limpian las calles de Sucre tras protagonizar peleas en estado de ebriedad

En un esfuerzo conjunto entre la Policía y la Alcaldía, los ciudadanos sancionados realizaron trabajo comunitario para resarcir sus faltas contra la convivencia ciudadana.

Milen Saavedra

17/02/2026 15:58

Infractores limpian las calles de Sucre tras protagonizar peleas en estado de ebriedad. Fotos: Municipio de Sucre.
Sucre, Bolivia

La "Ciudad Blanca" amaneció con una postal diferente este martes. Varios ciudadanos que fueron arrestados por protagonizar peleas callejeras bajo los efectos del alcohol cambiaron las celdas por escobas y bolsas de basura, cumpliendo así con una jornada de trabajo comunitario como medida correctiva.

Sanción basada en la Ley 259

Esta iniciativa surge de un trabajo coordinado entre el Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. La sanción se aplica estrictamente bajo el marco de la Ley 259 (Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas), que permite sustituir o complementar las horas de arresto con labores que beneficien a la sociedad.

Los infractores fueron desplegados en cuadrillas para realizar la limpieza de calles céntricas y periféricas, plazuelas y áreas verdes, además de puntos críticos de acumulación de residuos.

Un mensaje de reflexión

El objetivo principal de estas acciones, más allá de mantener la higiene urbana, es generar un espacio de introspección en los infractores. Según informó el Municipio de Sucre a través de su página de Facebook —donde se publicaron fotografías de las labores—, se busca fomentar la responsabilidad, el respeto por las normas y la mejora de la convivencia ciudadana.

"El propósito es que los infractores reflexionen sobre sus actos y contribuyan de manera tangible a la comunidad a la que afectaron con sus conductas", señalaron las autoridades municipales.

Vea las imágenes:

Fotos: Municipio de Sucre.

