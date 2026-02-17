TEMAS DE HOY:

Policial

Tragedia en Carnaval: Hallan a un adolescente sin vida en la piscina municipal de Entre Ríos

El IDIF realizará la autopsia para determinar si el deceso fue accidental o si hubo otros factores involucrados.

Ximena Rodriguez

17/02/2026 12:59

El cuerpo del adolescente estaba flotando en la piscina. Foto: RRSS
Cochabamba

Las autoridades policiales confirmaron el hallazgo de un adolescente de 16 años sin vida en el interior de la piscina municipal de Entre Ríos, en la provincia Carrasco. El cuerpo fue encontrado durante la jornada del lunes de Carnaval, lo que provocó una inmediata movilización de los equipos de rescate en el departamento de Cochabamba.

La víctima fue identificada oficialmente como Alejandro R. A., quien residía temporalmente en el Trópico junto a su familia por razones laborales. Al momento del rescate, el menor vestía una polera de manga larga, ropa interior y medias de color negro, según los informes preliminares de la escena.

Los familiares del joven manifestaron su total desconocimiento sobre las circunstancias que lo llevaron al recinto acuático durante los festejos regionales. Debido a la falta de testigos directos, la Policía ha iniciado una investigación exhaustiva para reconstruir las últimas horas de vida del adolescente.

Efectivos policiales realizaron el levantamiento legal del cadáver para trasladarlo de inmediato a las dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Se espera que la autopsia de ley determine con precisión científica las causas del deceso y descarte cualquier indicio de violencia externa.

Actualmente, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis del caso, desde un posible accidente por ahogamiento hasta otros factores delictivos. El informe forense será la pieza clave para esclarecer este trágico suceso que ha consternado a la comunidad de Entre Ríos.

