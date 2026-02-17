TEMAS DE HOY:
Policial

Investigan posible feminicidio en pleno centro de Rurrenabaque

La Policía resguarda la escena mientras se esperan los resultados de la autopsia legal. Versiones preliminares vinculan a un trabajador mecánico con el trágico hallazgo.

Ximena Rodriguez

17/02/2026 9:03

Foto: Red Uno.
Beni

La población de Rurrenabaque se encuentra en estado de máxima alerta tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven mujer. El operativo policial se concentró en un domicilio de la calle Bolívar, donde se activaron los protocolos de investigación por posible feminicidio.

Por su parte, las versiones recolectadas en el lugar señalan que el hombre presuntamente involucrado se desempeña en el rubro de la mecánica.

Efectivos de la Policía Boliviana procedieron con el levantamiento legal del cadáver bajo un estricto resguardo perimetral. Actualmente, los peritos recolectan evidencias biológicas y testimoniales para establecer la cronología exacta de los hechos.

Las autoridades competentes aún no han emitido un dictamen oficial sobre la causa del deceso ni la identidad de los implicados. Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la espera de un informe detallado que esclarezca este suceso de extrema gravedad.

