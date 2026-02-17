La población de Rurrenabaque se encuentra en estado de máxima alerta tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven mujer. El operativo policial se concentró en un domicilio de la calle Bolívar, donde se activaron los protocolos de investigación por posible feminicidio.

Por su parte, las versiones recolectadas en el lugar señalan que el hombre presuntamente involucrado se desempeña en el rubro de la mecánica.

Efectivos de la Policía Boliviana procedieron con el levantamiento legal del cadáver bajo un estricto resguardo perimetral. Actualmente, los peritos recolectan evidencias biológicas y testimoniales para establecer la cronología exacta de los hechos.

Las autoridades competentes aún no han emitido un dictamen oficial sobre la causa del deceso ni la identidad de los implicados. Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la espera de un informe detallado que esclarezca este suceso de extrema gravedad.

Mira la programación en Red Uno Play