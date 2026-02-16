En La Paz: Joven asesina a su padrastro con diez puñaladas en el corazón

La División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) procedió al levantamiento legal del cadáver de un hombre de 47 años en la zona sur de La Paz. El fallecido presentaba diez heridas punzocortantes localizadas directamente en la región del corazón, lo que provocó su muerte de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Las investigaciones preliminares identificaron al hijastro de la víctima, un joven de 27 años, como el presunto autor del ataque ocurrido tras una violenta disputa familiar. Según el reporte policial, el agresor no presentaba aliento alcohólico, mientras que su padrastro y su madre habrían retornado al domicilio bajo los efectos del alcohol tras asistir a un acontecimiento social.

El sindicado justificó su accionar denunciando que el fallecido golpeaba constantemente a su madre, situación que habría detonado el fatal desenlace durante la discusión.

Al respecto, el Cnel. Javier Salgueiro, subcomandante departamental de la Policía, informó: “Ella y su pareja habrían llegado de un acontecimiento social a su domicilio.

Cuando ella se retira de la sala se habría suscitado una discusión supuestamente entre su hijo y su esposo. El esposo supuestamente trataba mal a la mamá, pero está en proceso de investigación”.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de la ciudad para realizar la autopsia de ley y establecer las causas reales del deceso. El joven agresor se encuentra actualmente a disposición de las autoridades competentes, sindicado por el delito de homicidio mientras se esclarecen los pormenores del caso.

