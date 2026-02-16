TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

"Bolivia para el mundo": El Carnaval de Oruro se posiciona como el rostro de la identidad nacional

El Ejecutivo busca transformar la festividad en un motor de apertura internacional y unidad.

Ximena Rodriguez

15/02/2026 21:08

Foto: APG.
Oruro

Escuchar esta nota

El Carnaval de Oruro se consolida como la vitrina principal de una Bolivia que busca proyectar su riqueza cultural hacia los mercados internacionales. El presidente Rodrigo Paz, quien acompañó la jornada junto a su esposa, enfatizó que el país atraviesa un cambio profundo para abrirse al mundo en todos los sentidos.

“Vamos a poner a Bolivia en el mundo, marketeándola para que la gente entienda cómo es la diversidad de la patria”, afirmó el mandatario durante los festejos.

Finalmente, Paz destacó que el esfuerzo por mejorar la posición de la nación requiere de la buena voluntad y el trabajo de todos los ciudadanos. Según el jefe de Estado, "si los bolivianos hacemos el bien nos va a ir bien", subrayando que Bolivia es hoy un país abierto que invita al mundo a ser parte de su transformación.

 

 

 

