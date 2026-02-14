TEMAS DE HOY:
Mujer hallada muerta Apuñalado en la Radial 10 Asesinato en la Radial 10

Carnaval 2026

Bolivia en el mundo: Rodrigo Paz apuesta por la cultura y la unidad para reconstruir el país

Con tres meses de gestión, el jefe de Estado asegura que la fe en la Virgen y el compromiso ciudadano sacarán adelante a la nación.

Ximena Rodriguez

14/02/2026 13:54

El presidente Rodrigo Paz, desde el carnaval de Oruro.
Oruro

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó activamente en el Carnaval de Oruro, destacando que cada región posee fortalezas únicas pero esta festividad logra un resumen enorme de la identidad nacional. Con una trayectoria de 32 años en el folklore y 15 años bailando en la capital orureña, el mandatario subrayó la importancia de la fe para el crecimiento del país.

Durante su intervención, Paz enfatizó que hacer el bien implica respetar las normas y las reglas, un desafío complejo tras años de deterioro institucional en el Estado.

"Llevamos tres meses con mucha fe, mucha fuerza y estamos dando las señales de que estamos cambiando el destino de la patria", afirmó el jefe de Estado ante la prensa.

El mandatario reconoció que la reconstrucción nacional tomará tiempo, pero confía plenamente en que la cultura y la devoción a la Virgen permitirán que Bolivia se proyecte con fuerza ante el mundo. Según sus palabras, poco a poco la ciudadanía identifica el camino correcto hacia un desarrollo integral y ordenado.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a la unidad y al compromiso individual de cada ciudadano para consolidar una mejor nación. "Cada boliviano y cada boliviana tiene la suerte de sacar la patria adelante, nosotros estaremos con ellos", concluyó antes de vitorear a la patria.

