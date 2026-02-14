Devoción, cultura y tradición en las calles: inicia la majestuosa Entrada del Carnaval de Oruro 2026

Con la tradicional procesión en honor a la Virgen del Socavón, comenzó la mañana de este sábado 14 de febrero la majestuosa Entrada del Carnaval de Oruro 2026, una de las celebraciones culturales y religiosas más emblemáticas de Bolivia. La festividad, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, reúne a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año.

La jornada inaugural estuvo marcada por la apertura de la Diablada Oruro, que dio paso al desfile de danzas y fraternidades que rinden devoción a la Virgen del Socavón. Este año, 52 conjuntos folklóricos participan en el recorrido, mostrando la riqueza de las tradiciones bolivianas y la fusión de raíces indígenas y españolas que caracterizan el carnaval.

El circuito oficial recorre las calles Bolívar, Pagador, Aroma, 6 de Agosto, Adolfo Mier, Presidente Montes y la avenida Cívica “Sanjinés Vincentti”, finalizando en el Santuario del Socavón, epicentro espiritual de la festividad. Esta ruta permite a los espectadores disfrutar de la variedad de danzas y coreografías en puntos estratégicos de la ciudad.

Previo a la entrada, se realizaron los tradicionales Convites al Tío y la ceremonia de la Ch’alla, especialmente en comunidades y centros mineros. Las fechas principales del Carnaval incluyen la Gran Peregrinación al Socavón, que se celebró el 14 de febrero, y el Corso del domingo 15 de febrero, donde la cultura, la fe y la tradición se combinan en un espectáculo único.

La transmisión oficial del evento puede seguirse a través de Bolivia TV, acercando la magia del Carnaval de Oruro a todo el país y al mundo.

