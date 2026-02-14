Estos son los artistas internacionales que estarán en el Carnaval cruceño

El Carnaval de Santa Cruz 2026 promete marcar un antes y un después en la agenda festiva del país. A la tradicional alegría de las comparsas, el colorido del corso y la energía del público cruceño, este año se suma un ingrediente de alto voltaje: la presencia de reconocidos artistas internacionales que llegarán para encender los escenarios.

Entre los grandes invitados destaca la emblemática banda argentina Los Auténticos Decadentes, ícono del rock latino, conocida por convertir cada presentación en una verdadera celebración colectiva. Sus clásicos pondrán a cantar y saltar a miles de asistentes.

Desde Chile aterriza el popular cantante de cumbia Américo, considerado uno de los máximos exponentes del género en Sudamérica. Sus éxitos románticos y bailables prometen convertirse en infaltables de las noches carnavaleras.

El género urbano también tendrá una fuerte presencia con figuras de proyección internacional como Capo, Mora, Yandel, Joey Montana, Zion y Lennox, quienes traerán lo mejor del reggaetón y el pop urbano para el público joven y amante de los ritmos actuales.

Estos artistas serán parte de los espectáculos organizados en los tradicionales garajes carnavaleros, espacios que cada año reúnen a miles de personas en torno a la música, el baile y la confraternidad.

