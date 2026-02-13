Conoce la ruta de la Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro 2026

Esta festividad combina tradiciones religiosas de origen español con raíces indígenas, y tiene como eje central la devoción a la Virgen del Socavón, símbolo espiritual del carnaval.
El Carnaval de Oruro es una de las celebraciones culturales más importantes del mundo y cada año reúne a miles de visitantes nacionales y extranjeros en la ciudad de Oruro.
Esta festividad combina tradiciones religiosas de origen español con raíces indígenas, y tiene como eje central la devoción a la Virgen del Socavón, símbolo espiritual del carnaval.
Fechas principales del Carnaval
Para la gestión 2026, las actividades centrales se desarrollarán en las siguientes fechas:
Gran Peregrinación al Socavón: 14 de febrero
Entrada al Corso: domingo 15 de febrero
Convites: semanas previas al evento principal
Asimismo, el viernes previo se realiza el tradicional Convite al Tío y la ceremonia de la Ch’alla, especialmente en comunidades y centros mineros.
Recomendaciones de alojamiento
Durante el Carnaval, la demanda hotelera en Oruro alcanza casi el 100 % de ocupación, por lo que se recomienda:
Reservar con anticipación
Considerar alojamientos familiares
Prever un aumento en los precios
Muchos visitantes optan por habitaciones en casas particulares, una alternativa común en estas fechas.
Ruta oficial del Carnaval de Oruro 2026
La Entrada Folclórica retomará el recorrido tradicional, atravesando las principales vías del centro de la ciudad:
Circuito oficial
Calle Bolívar
Calle Pagador
Calle Aroma hasta 6 de Agosto
Retorno por calle Bolívar hasta La Plata
Calles Adolfo Mier y Presidente Montes
Calle Bolívar hasta Petot
Calle Adolfo Mier
Avenida Cívica “Sanjinés Vincentti”
Calle Junín
Llegada al Santuario del Socavón
Este recorrido permite a los espectadores disfrutar de las danzas y fraternidades en distintos puntos estratégicos.
Recomendaciones para asistentes
Las autoridades recomiendan:
Llegar con anticipación
Usar transporte público
Cuidar pertenencias personales
Respetar zonas restringidas
Mantener el orden y limpieza
El objetivo es garantizar una experiencia segura y organizada para todos los participantes.
