Conoce la ruta de la Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro 2026

El Carnaval de Oruro es una de las celebraciones culturales más importantes del mundo y cada año reúne a miles de visitantes nacionales y extranjeros en la ciudad de Oruro.

Esta festividad combina tradiciones religiosas de origen español con raíces indígenas, y tiene como eje central la devoción a la Virgen del Socavón, símbolo espiritual del carnaval.

Fechas principales del Carnaval

Para la gestión 2026, las actividades centrales se desarrollarán en las siguientes fechas:

Gran Peregrinación al Socavón: 14 de febrero

Entrada al Corso: domingo 15 de febrero

Convites: semanas previas al evento principal

Asimismo, el viernes previo se realiza el tradicional Convite al Tío y la ceremonia de la Ch’alla, especialmente en comunidades y centros mineros.

Recomendaciones de alojamiento

Durante el Carnaval, la demanda hotelera en Oruro alcanza casi el 100 % de ocupación, por lo que se recomienda:

Reservar con anticipación

Considerar alojamientos familiares

Prever un aumento en los precios

Muchos visitantes optan por habitaciones en casas particulares, una alternativa común en estas fechas.

Ruta oficial del Carnaval de Oruro 2026

La Entrada Folclórica retomará el recorrido tradicional, atravesando las principales vías del centro de la ciudad:

Circuito oficial

Calle Bolívar Calle Pagador Calle Aroma hasta 6 de Agosto Retorno por calle Bolívar hasta La Plata Calles Adolfo Mier y Presidente Montes Calle Bolívar hasta Petot Calle Adolfo Mier Avenida Cívica “Sanjinés Vincentti” Calle Junín Llegada al Santuario del Socavón

Este recorrido permite a los espectadores disfrutar de las danzas y fraternidades en distintos puntos estratégicos.

Recomendaciones para asistentes

Las autoridades recomiendan:

Llegar con anticipación

Usar transporte público

Cuidar pertenencias personales

Respetar zonas restringidas

Mantener el orden y limpieza

El objetivo es garantizar una experiencia segura y organizada para todos los participantes.

Mira la programación en Red Uno Play