Así luce el arte monumental del Carnaval de Oruro: más de 60.000 bailarines participarán en la entrada

Oruro ya vibra con el espíritu del Carnaval. A un día de la gran peregrinación folklórica, imponentes obras de arte embellecen los exteriores del Santuario de la Virgen del Socavón, punto final de la entrada más importante del país, hasta donde llegarán miles de bailarines en devoción.

En un recorrido realizado por el equipo de prensa de El Mañanero de la Red Uno, se pudo observar una de las piezas más impactantes: un gigantesco mural que representa a un danzarín de la diablada, personificado en un imponente ángel con su tradicional careta.

La obra, considerada una de las más grandes instaladas en el sector, fue elaborada por 14 artistas que trabajaron intensamente durante toda una jornada, de acuerdo a las autoridades municipales.

El propósito de la elaboración de la obra de arte es claro: dar la bienvenida a los visitantes nacionales y extranjeros y reafirmar que la danza de la diablada es 100% boliviana, símbolo de fe, identidad y tradición.

Además del despliegue artístico, se pudo verificar que el Municipio reforzó los controles en graderías y anunció fiscalizaciones a nuevas estructuras para garantizar comodidad y seguridad a los espectadores.

Las estructuras artísticas fueron instaladas bajo estrictas normas de seguridad para quienes participen de esta festividad, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Otros detalles

El secretario de Culturas de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, informó que este sábado 14 de febrero se espera la participación de más de 60.000 bailarines en 20 especialidades y 52 conjuntos folklóricos.

Detalló que la ciudad se alista para recibir a más de medio millón de personas, entre locales y visitantes del interior y del exterior del país.

