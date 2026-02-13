Carnaval sin violencia: activan campaña para frenar acoso y agresiones

En el marco de las celebraciones de Carnaval, época que suele estar asociada al consumo de bebidas alcohólicas y al incremento de hechos de violencia, el Gobierno nacional activó una campaña preventiva en coordinación con Naciones Unidas (ONU) para evitar hechos de violencia.

“Se está llevando adelante la campaña con la ONU, que es una campaña más de prevención, donde mostramos la diversidad cultural que existe, pero sabiendo que eso no tendría que ser un justificativo para acosar, para violentar o para hacer sentir menos a mujeres, niñas y a las diversidades sexuales”, informó Durby Blanco, directora de Igualdad de Oportunidades.

Alertó que durante estas fechas suelen incrementarse los índices de violencia, particularmente la violencia sexual.

“Es precisamente en esta época donde se disparan los índices de violencia y principalmente de violencia sexual”, agregó.

Blanco dijo que, para evitar aquello, se están rearticulando y reactivando protocolos de atención a víctimas de violencia, además se exigirá el cumplimiento de los presupuestos destinados a esta problemática durante todo el año.

Asimismo, convocó a la población a disfrutar del Carnaval con responsabilidad y respeto, reiterando que ninguna tradición cultural puede ser utilizada como excusa para ejercer violencia.

En menos de 45 días del año ya se registraron nueve feminicidios en el país, una cifra que encendió las alarmas en el país.

Desde el Gobierno se advirtió que la situación es crítica y que los datos reflejan un patrón de violencia sistemática contra las mujeres.

