Más de 40 influencers promocionan el Carnaval de Bolivia en el mundo

Un total de 43 influencers ya se encuentran recorriendo diferentes regiones del país para visibilizar, a nivel internacional, la riqueza cultural del Carnaval boliviano, como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno nacional.

La iniciativa forma parte de la campaña “Efecto Carnaval”, que busca posicionar esta festividad como uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica.

Influencers, cultura y proyección internacional

En el marco de esta cruzada cultural, la marca Paceña y el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía impulsan una experiencia que reúne a:

8 influencers internacionales

35 influencers nacionales

Todos cuentan con audiencias enfocadas en turismo, viajes, cultura y experiencias, lo que permitirá amplificar el impacto del Carnaval en plataformas digitales.

Una ruta que conecta tradición y emoción

La ruta de los creadores comenzó en la festividad de Comadres en Tarija, continúa en Oruro y culminará en Santa Cruz de la Sierra.

En cada ciudad, los influencers documentan:

Danzas y fraternidades

Música y expresiones culturales

Gastronomía local

Tradiciones y rituales

La energía del Carnaval en las calles

El objetivo es mostrar al mundo la diversidad, la identidad y el orgullo cultural que caracteriza a Bolivia.

Oruro, el corazón del Carnaval

Este fin de semana, Oruro vivirá uno de los momentos más importantes del calendario carnavalero: la peregrinación de miles de bailarines en devoción a la Virgen del Socavón.

Se trata de la principal expresión del Carnaval boliviano y una de las manifestaciones culturales más relevantes de la región, que ahora también será difundida en tiempo real a millones de personas a través de redes sociales.

Con esta estrategia, Bolivia apuesta por convertir su Carnaval en una experiencia global, combinando tradición, tecnología y creatividad digital.

