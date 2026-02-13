TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Más de 40 influencers promocionan el Carnaval de Bolivia en el mundo

Creadores de contenido nacionales e internacionales recorren el país para mostrar la fuerza, la alegría y la identidad del Carnaval de Bolivia en redes sociales.

Silvia Sanchez

13/02/2026 13:50

Más de 40 influencers promocionan el Carnaval boliviano en el mundo. Foto Ministerio de Turismo.
Bolivia

Un total de 43 influencers ya se encuentran recorriendo diferentes regiones del país para visibilizar, a nivel internacional, la riqueza cultural del Carnaval boliviano, como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno nacional.

La iniciativa forma parte de la campaña “Efecto Carnaval”, que busca posicionar esta festividad como uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica.

Influencers, cultura y proyección internacional

En el marco de esta cruzada cultural, la marca Paceña y el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía impulsan una experiencia que reúne a:

  • 8 influencers internacionales

  • 35 influencers nacionales

Todos cuentan con audiencias enfocadas en turismo, viajes, cultura y experiencias, lo que permitirá amplificar el impacto del Carnaval en plataformas digitales.

Una ruta que conecta tradición y emoción

La ruta de los creadores comenzó en la festividad de Comadres en Tarija, continúa en Oruro y culminará en Santa Cruz de la Sierra.

En cada ciudad, los influencers documentan:

  •  Danzas y fraternidades

  •  Música y expresiones culturales

  •  Gastronomía local

  •  Tradiciones y rituales

  •  La energía del Carnaval en las calles

El objetivo es mostrar al mundo la diversidad, la identidad y el orgullo cultural que caracteriza a Bolivia.

Oruro, el corazón del Carnaval

Este fin de semana, Oruro vivirá uno de los momentos más importantes del calendario carnavalero: la peregrinación de miles de bailarines en devoción a la Virgen del Socavón.

Se trata de la principal expresión del Carnaval boliviano y una de las manifestaciones culturales más relevantes de la región, que ahora también será difundida en tiempo real a millones de personas a través de redes sociales.

Con esta estrategia, Bolivia apuesta por convertir su Carnaval en una experiencia global, combinando tradición, tecnología y creatividad digital.

