Arroceros levantan bloqueo en el Puente de la Amistad y dan plazo al Gobierno hasta el próximo viernes

Productores arroceros determinaron este viernes levantar el bloqueo instalado en el Puente de la Amistad, que conecta a los municipios de Montero y Portachuelo, en el departamento de Santa Cruz, tras anunciar que otorgarán un plazo al Gobierno nacional hasta el próximo viernes 20 de febrero para atender sus demandas.

La medida de presión fue protagonizada por el sector arrocero, que días atrás se declaró en emergencia ante lo que considera un ingreso masivo de arroz importado y presunto contrabando, situación que aseguraron ha saturado el mercado interno y provocado una caída abrupta en el precio del quintal.

Según los movilizados, el quintal de arroz se comercializa actualmente entre 300 y 400 bolivianos; sin embargo, denunciaron que en algunos mercados el precio habría descendido hasta los 200 bolivianos, cifra que se encuentra por debajo de los costos de producción.

Los productores advirtieron que, de no frenarse el contrabando y la importación irregular, más del 70% del sector no podrá volver a sembrar la próxima gestión debido a posibles quiebras. Asimismo, señalaron que enfrentan dificultades para colocar su producción en los mercados, debido a la competencia desleal.

El bloqueo fue instalado antes del mediodía de este viernes y generó interrupciones en el tránsito entre Montero y Portachuelo. Horas después, los dirigentes informaron que sostuvieron contacto con representantes del Gobierno y que esperan una pronta solución a sus demandas.

El sector advirtió que la situación pone en riesgo la próxima campaña agrícola y, en consecuencia, el abastecimiento nacional de arroz.

