Derrumbe bloquea ruta a La Asunta y deja incomunicadas varias comunidades

Un derrumbe registrado la madrugada de este 13 de febrero, alrededor de las 03:00, dejó completamente obstruido el tramo carretero La Asunta – Charoplaya – Asunta, interrumpiendo el tránsito vehicular y generando preocupación entre transportistas y pobladores de la región.

El deslizamiento cubrió la plataforma con tierra y material suelto, impidiendo la circulación en ambos sentidos. Ante la emergencia, la población solicitó de manera urgente el envío de maquinaria pesada para realizar la limpieza y habilitar nuevamente la vía.

Durante la jornada, maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) logró habilitar el tránsito hacia Las Mercedes, Santa Rosa y Colopampa Grande; sin embargo, otros sectores continúan en condiciones críticas.

El tramo entre Caranavi y La Asunta presenta serios daños, con sectores enfangados que dificultan la circulación. En varios puntos, los vehículos quedaron detenidos sin posibilidad de avanzar ni retroceder, generando largas filas y retrasos.

Durante el trabajo comunitario se logró asistir a dos camiones que quedaron varados en medio del lodo, bloqueando el paso. Varias movilidades permanecieron detenidas aproximadamente media hora antes de llegar a La Asunta, a la espera de que se despejara la vía.

