Transporte libre levanta bloqueo en la ruta nueva Cochabamba-Santa Cruz tras convocatoria al diálogo

El transporte libre del trópico de Cochabamba determinó levantar temporalmente el bloqueo instalado en la carretera nueva hacia Santa Cruz de la Sierra, luego de ser convocado a una mesa de diálogo por autoridades nacionales.

La dirigencia del sector declaró cuarto intermedio en la protesta, a la espera de reuniones programadas para los días miércoles y jueves de la próxima semana.

Reclamos por combustible y daños a vehículos

La principal demanda del sector es el retiro del combustible considerado de mala calidad y el resarcimiento económico por los daños ocasionados a los motorizados.

El dirigente Francisco Córdova explicó que la medida fue asumida tras un cabildo, ante la falta de respuesta oficial.

“La decisión fue tomada por las bases. No tuvimos atención a nuestras solicitudes”, señaló.

Asimismo, advirtió que, de no existir soluciones concretas, el bloqueo podría retomarse e incluso extenderse a otras rutas.

Seis puntos de bloqueo en el trópico

Antes de la suspensión, el sector había instalado al menos seis puntos de bloqueo en distintos municipios del trópico cochabambino.

Uno de los principales se encontraba en el kilómetro 4,5 de la avenida Eliodoro Villazón, cerca de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), en el municipio de Sacaba.

Otros puntos fueron registrados en:

Entre Ríos : bloqueo en el puente Ichoa por mototaxistas.

Shinahota : protestas en Ch’aqui Mayu y sectores sindicales.

Puerto Villarroel: bloqueo en el puente Ivirgarzama.

Los manifestantes atribuyen fallas mecánicas al uso del combustible distribuido en la región.

El sector demandó reuniones directas con:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Los transportistas buscan garantías sobre la calidad del carburante y mecanismos claros de compensación.

Pese al conflicto, se recordó que en días recientes existieron avances preliminares sobre el pago de compensaciones por afectaciones anteriores.

En pausa, pero en alerta

Aunque el bloqueo fue levantado, la dirigencia advirtió que la medida solo está en suspenso.

Si el diálogo no genera resultados concretos, las bases no descartan retomar las protestas en las principales rutas del departamento.

