"Nos están afectando": Filas de vehículos y pasajeros sin poder avanzar en la ruta Cochabamba–Santa Cruz

El bloqueo instalado en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz deja a miles de pasajeros y transportistas perjudicados, quienes permanecen varados a la espera de que la medida de presión sea levantada para continuar sus viajes.

“Nos mata la impotencia, nos están afectando, exigimos una ley antibloqueo”, expresó un pasajero afectado, mientras aguardaba poder avanzar hacia su destino.

Otra viajera señaló que se dirigía a Oruro para participar de la entrada folklórica, pero quedó detenida en la vía. “Estamos de ida a nuestro baile y nos encontramos con este bloqueo, no sabemos qué hacer. Pedimos al Gobierno que dialogue para que nos dejen pasar”, afirmó.

Otros pasajeros coincidieron en que la situación afecta a todos los sectores. “Ellos están defendiendo su trabajo, pero nosotros también necesitamos pasar. Pedimos a las autoridades que den una solución”, dijo otro viajero.

La medida fue asumida por el transporte libre del trópico de Cochabamba, que instaló al menos seis puntos de bloqueo en la vía troncal como protesta por la presunta mala calidad del combustible y la falta de avances en la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).

Hasta el momento, no se reportó la instalación de mesas de diálogo, mientras continúan las filas de vehículos y la incertidumbre entre los viajeros afectados.

Viajes

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se suspendió los viajes por la vía nueva a Santa Cruz y sólo se venden pasajes por la ruta antigua.

Mientras tanto, desde los sindicatos de transporte de la parada Chapare se comunicó que existen salidas irregulares hasta los puntos de bloqueo, por lo que los pasajeros tiene que hacer transbordo.



Mira la programación en Red Uno Play